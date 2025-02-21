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Кайрат Нуртас поделился теплым семейным фото в соцсети

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас выложил в Instagram теплое семейное фото, на нем певец запечатлелся с родителями, детьми и племянниками, передает NUR.KZ.

На теплом фото, которое появилось в сторис певца, он сидит в домашней обстановке рядом с родителями Нуртасом и Гульзирой Айдарбековыми, своими подросшими сыновьями Нарулом и Ханом, дочерьми Сезим и Алау, а также двумя племянниками Акмор и Нурали - детьми его родного брата Аяна.

Все члены семьи улыбаются, глядя в камеру, видно, какая добрая атмосфера царит в доме. Кайрат нежно обнимает и целует свою старшую дочь Сезим. Недавно он тепло поздравил ее с днем рождения в соцсети, назвав ее "своим красивым цветочком".

Мы также писали, что исполнивший песню под гитару отец Кайрата Нуртаса вызвал восхищение в Сети. А супруга Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова рассказала, как получила жизненный урок и "отфильтровала" свое окружение.

Кайрат Нуртас с семьей
Кайрат Нуртас с семьей. Скриншот: instagram.com/kair_n

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222594-kayrat-nurtas-podelilsya-teplym-semeynym-foto-v-socseti/