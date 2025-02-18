Исполнивший песню под гитару отец Кайрата Нуртаса вызвал восхищение в Сети (видео)

Отец казахстанского певца Кайрата Нуртаса исполнил песню под гитару. Видео, снятое дома, он разместил в Instagram и вызвал шквал эмоций у своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Нуртас Айдарбеков запечатлелся с женой Гульзирой Айдарбековой сидя за дастарханом, за кадром также слышен голос его младшего сына Зангара.

"Я служил в морской пехоте, носил тельняшку, когда твоя мама меня увидела, то сказала: "Вау!". Я один был такой парень в Туркестане", - рассказал Нуртас Айдарбеков сыну.

После он исполнил песню под гитару. Подписчики тут же отреагировали на видео.

"Какой голос красивый, певцом надо было стать ему", "Гульзира не зря такого парня отхватила", "Нравится мне его голос", "Ага, живите до ста лет", - отметили в Сети.