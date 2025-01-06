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"Мой цветочек": Кайрат Нуртас поздравил старшую дочь с днем рождения и показал семейное видео

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас поздравил в соцсети свою старшую дочь Сезим с днем рождения, выложив видео с ней и другими детьми - Алау, Нарулом и Ханом, передает NUR.KZ.

"Доченька моя, мой красивый цветочек, с днем рождения!" - написал Кайрат Нуртас в сторис своего Instagram.

Он опубликовал видео, на котором запечатлелся с Сезим в ее школе. Звездный папа нежно целует дочь в лоб и ведет ее за руку. В руках Сезим держит цветы, на ней школьная форма. А певец не стал изменять своей привычке и был в черных солнцезащитных очках.

На другом теплом видео исполнителя можно увидеть в кругу всех своих четверых детей. Каждый из них нежится к отцу. Видно, как все они счастливы вместе.

Накануне Гульзира Айдарбекова, мама Кайрата Нуртаса, похвасталась успехами другой его дочери - Алау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208551-moy-cvetochek-kayrat-nurtas-pozdravil-starshuyu-doch-s-dnem-rozhdeniya-i-pokazal-semeynoe-video/

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