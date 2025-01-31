"Улетели без обратного билета": Фариза Ескермес рассказала о медовом месяце на Бали

Звезда фильма "Нурикамал" и сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, отдыхающая на Бали, поделилась новыми завораживающими снимками с экзотического острова, передает NUR.KZ.

В начале января Фариза с мужем и подругами улетела на Бали. Здесь актриса отметила 31-летие.

"Улететь с полупустым чемоданом без обратного билета. Бали мне по душе. Особенно Убуд. Спокойный ритм и такие же пейзажи. Если жить, то в Убуде, хотя все советовали Улувату, а он мне не понравился.

За месяц мы успели посмотреть многие красивые, интересные места. Но для того, чтобы стать немножко местным, нужно еще пожить. Но, увы, мы все-таки купили обратный билет. Но еще не совсем скоро", - поделилась Фариза.

"Вау, какие кадры", "Красота - дар Всевышнего", "Хорошего отдыха", "Прекрасная Фариза", "Эта девушка такая притягательная, красивая", - написали подписчики.

Мы писали, что звезда фильма "Нурикамал" покрасовалась в бикини на Бали.