"Фигура как у модели": звезда фильма "Нурикамал" покрасовалась в бикини на Бали

Звезда фильма "Нурикамал" и сериала "Мошенники" Фариза Ескермес отправилась с супругом отдыхать на Бали. Казахстанская актриса показала яркие снимки в мини-купальнике, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте кинозвезды и вызвали большую волну откликов среди поклонников. Фариза прогуливалась по морскому пляжу в светлом мини-купальнике с черными вставками. Актриса также сфотографировала своего супруга Андрея.

"6 января. Бали, любовь, солнце, пляж", - лаконично подписала публикацию Ескермес.

"Желаю вам потрясающего отдыха", "Шик, естественно красиво", "Фигура как у модели", "Ловите от души кураж", "Очень красиво", "Огонь", - написали восхищенные фанаты в комментариях под публикацией.

Недавно мы писали, что Фариза Ескермес вышла в свет в элегантном образе, вдохновленном "золотым веком" Голливуда.