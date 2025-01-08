"Хочу дом на Бали": Фариза Ескермес показала, как проводит медовый месяц с мужем
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая главную роль в фильме "Нурикамал", показала, как проводит медовый месяц с мужем, друзьями и подругами за границей, передает NUR.KZ.
Фариза рассказала, что на Бали они с мужем решили отдохнуть не одни.
"Медовый месяц мы решили провести с друзьями и моими близкими подругами. План таков: пока отдыхать, загорать, через недельку - ретриты, йога, все дела - баланс во всем.
Появилась одна новая цель. Я хочу дом на Бали. Здесь по-настоящему спокойно… Остров и вправду магический, кто был, наверное, понимает, о чем я", - отметила актриса.
"Все-таки урвал Андрей самую красивую", "С Новым Годом, дорогие мои! И желаю вам классно отдохнуть", "Как здорово", "Красивая пара", - написали в Сети фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209191-hochu-dom-na-bali-fariza-eskermes-pokazala-kak-provodit-medovyy-mesyac-s-muzhem/