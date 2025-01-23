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Отметившая 31-летие на Бали Фариза Ескермес поделилась выводами о жизни

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая главную роль в фильме "Нурикамал", отметила 31-летие. Фариза поделилась выводами, которые сделала за годы, передает NUR.KZ.

Фаризе Ескермес исполнился 31 год. Актриса рассказала, что поняла за свою жизнь. Она отметила, что нужно ценить время, проведенное с родителями и близкими людьми, радовать их, а также ценить свое время. Заниматься только любимым делом.

"Бесплатно и за "рахмет" не работать. Уважать свое тело и соблюдать режим. Дисциплина - это все. Мечтать, сколько захочется, не ограничивать себя ни в чем, но ни за что ни к чему не привязываться. Все беды в привязанности и в зависимости", - написала она.

Звезда сериала "Мошенники" добавила, что важно и нужно медитировать, а также путешествовать.

"Любить и радовать мужа каждый день. Быть верной себе, мужу, близким людям, друзьям, Богу. Работать над управлением своей энергии. Энергия - это все. Деньги - отличный инструмент, пусть они будут в больших размерах, но только честным путем, и внутреннее ощущение счастья никак не зависит от денег", - заявила она.

Фариза также считает, что нужно помогать другим, заниматься благотворительностью. Однако дорожить своей энергией.

"Не терпеть и не отдавать ни капельки своей энергии людям вампирам (абьюзеры и деспоты туда же). Ни перед кем не оправдываться. Не тратить время на то, чтобы казаться хорошей и удобной для всех. Каждый день уделять себе время и побыть с самой собой. Есть в тишине и всегда с молитвой", - заключила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214422-otmetivshaya-31-letie-na-bali-fariza-eskermes-podelilas-vyvodami-o-zhizni/

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