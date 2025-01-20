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Ерке Есмахан рассказала, когда вернется в Казахстан

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала новую Instagram-историю, в которой рассказала о дальнейших планах на свое пребывание в Европе, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан с двумя детьми и супругом, певцом RaiM, большую часть января провели в Европе. Свое путешествие они начали с итальянского Милана, после чего отправились на горнолыжный курорт в Швейцарии и успели заглянуть в Женеву.

Певица рассказала, как долго продлится их европейский отпуск.

"С момента начала нашего отдыха прошло уже 15 дней. Впереди есть еще 10 дней. Мне кажется, отсюда можно сделать вывод, что мы не туристы, а путешественники", - написала Ерке в соцсети, опубликовав новую фотографию в стильном зимнем аутфите.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2213339-erke-esmahan-rasskazala-kogda-vernetsya-v-kazahstan/

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