Ерке Есмахан и RaiM удивили красивым путешествием по Швейцарии (видео)

Казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает публиковать кадры отпуска в Европе с супругом, певцом RaiM, и двумя детьми. Знаменитая семья отправилась в Швейцарию, передает NUR.KZ.

Из Италии в Швейцарию Ерке, Райым и их дети отправились на панорамном поезде, который обеспечил великолепные виды на природу и пейзажи во время поездки. Звезда поделилась семейным видео в Instagram.

"Бесконечно благодарю Всевышнего за то, что он позволяет нам увидеть прекрасные места мира. Все благословения начинаются с намерения", - написала Ерке Есмахан в соцсети.

Недавно Ерке Есмахан показывала фото и видео с европейского отдыха. Во время пребывания в Милане артистка побывала в легендарном театре La Scala и сразила Казнет ярким нарядом.