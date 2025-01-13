Ерке Есмахан и RaiM удивили красивым путешествием по Швейцарии (видео)
Опубликовано:
Казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает публиковать кадры отпуска в Европе с супругом, певцом RaiM, и двумя детьми. Знаменитая семья отправилась в Швейцарию, передает NUR.KZ.
Из Италии в Швейцарию Ерке, Райым и их дети отправились на панорамном поезде, который обеспечил великолепные виды на природу и пейзажи во время поездки. Звезда поделилась семейным видео в Instagram.
"Бесконечно благодарю Всевышнего за то, что он позволяет нам увидеть прекрасные места мира. Все благословения начинаются с намерения", - написала Ерке Есмахан в соцсети.
Недавно Ерке Есмахан показывала фото и видео с европейского отдыха. Во время пребывания в Милане артистка побывала в легендарном театре La Scala и сразила Казнет ярким нарядом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210946-erke-esmahan-i-raim-udivili-krasivym-puteshestviem-po-shveycarii-video/