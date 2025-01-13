Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ерке Есмахан и RaiM удивили красивым путешествием по Швейцарии (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан и RaiM с семьей
Ерке Есмахан и RaiM с семьей. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан продолжает публиковать кадры отпуска в Европе с супругом, певцом RaiM, и двумя детьми. Знаменитая семья отправилась в Швейцарию, передает NUR.KZ.

Из Италии в Швейцарию Ерке, Райым и их дети отправились на панорамном поезде, который обеспечил великолепные виды на природу и пейзажи во время поездки. Звезда поделилась семейным видео в Instagram.

"Бесконечно благодарю Всевышнего за то, что он позволяет нам увидеть прекрасные места мира. Все благословения начинаются с намерения", - написала Ерке Есмахан в соцсети.

Недавно Ерке Есмахан показывала фото и видео с европейского отдыха. Во время пребывания в Милане артистка побывала в легендарном театре La Scala и сразила Казнет ярким нарядом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210946-erke-esmahan-i-raim-udivili-krasivym-puteshestviem-po-shveycarii-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie