"Еле сдерживаю слезы счастья": Айсауле Бакытбек поделилась эмоциями после третьих родов

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, ответила на очередные вопросы подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз. Она родила третью дочь, которую назвали Салимой. Имя девочки Айсауле рассекретила спустя месяц после ее рождения. Пользователи соцсети поинтересовались, не сожалеет ли Бакытбек, что родила дочь, а не сына.

"Я вообще слезы счастья сдерживаю каждый раз, когда осознаю, что у меня три дочери. Господи, мои дети - это лучшее, что есть в мире", - ответила счастливая мама.

Подписчики также спросили, когда блогер собирается показать детей публике.

"Я пока не планирую показывать детей. Они сами решат, как придет время, где их показать - на моей страничке или нет. Может быть, они откроют свои аккаунты в соцсетях, не знаю", - заявила Айсауле.

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Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek