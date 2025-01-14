"Шикарная": трижды мама Айсауле Бакытбек поразила фигурой в эффектном наряде

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, показалась в эффектном аутфите перед подписчиками в соцсети, передает NUR.KZ.

Эффектная темная блуза с пышными атласными рукавами и брюки - аутфит Айсауле Бакытбек прекрасно подчеркнул фигуру матери троих детей. Отметим, что прошло чуть больше месяца, как Айсауле родила третью дочь, но она уже может похвастать стройным станом.

Пользователи соцсети оценили новые фотографии Бакытбек. Одна из первых свою оценку дала продюсер и актриса Баян Алагузова - мама Айсауле. Она оставила смайлики в виде огня и красного сердца.

"Красотка", "Шикарная", "Айсауле, вы молодец, обожаю вас!", "Где заказать такой костюм?", "После родов - огонь", - написали ей комментаторы в Сети.

Мы также писали, что Айсауле Бакытбек рассекретила имя третьей дочери спустя месяц после ее рождения.