Айсауле Бакытбек рассекретила имя третьей дочери спустя месяц после ее рождения

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, рассказала в Telegram-канале, как назвала третью дочь, передает NUR.KZ.

В конце ноября Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз. На свет появилась девочка. Айсауле рассекретила имя ребенка спустя месяц после его рождения. В Instagram счастливая мама выложила фото с тортом, на котором написано "Salima 1 month".

Айсауле рассказала, кто дал имя девочке.

"Имя придумал муж, как и с Сатти. Древнее казахское, мы в шутку, пока доча не родилась, называли ее Сәлима тәте, потому что в последний раз это имя было популярно в 50-х, я не шучу!

Бабася настаивала, что пишется Сәлимә, но мы чуть подумали и записали ее как Сәлима, что тоже является правильной вариацией имени, ведь у нас на роль мегаказахского имени уже есть Сәтті. Сафи, Сатти, Салли теперь", - разъяснила она.