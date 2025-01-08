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Айсауле Бакытбек рассекретила имя третьей дочери спустя месяц после ее рождения

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, рассказала в Telegram-канале, как назвала третью дочь, передает NUR.KZ.

В конце ноября Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз. На свет появилась девочка. Айсауле рассекретила имя ребенка спустя месяц после его рождения. В Instagram счастливая мама выложила фото с тортом, на котором написано "Salima 1 month".

Айсауле рассказала, кто дал имя девочке.

"Имя придумал муж, как и с Сатти. Древнее казахское, мы в шутку, пока доча не родилась, называли ее Сәлима тәте, потому что в последний раз это имя было популярно в 50-х, я не шучу!

Бабася настаивала, что пишется Сәлимә, но мы чуть подумали и записали ее как Сәлима, что тоже является правильной вариацией имени, ведь у нас на роль мегаказахского имени уже есть Сәтті. Сафи, Сатти, Салли теперь", - разъяснила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209377-aysaule-bakytbek-rassekretila-imya-tretey-docheri-spustya-mesyac-posle-ee-rozhdeniya/

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