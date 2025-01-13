Беркут и Аиша станут родителями в четвертый раз
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Известная казахстанская пара артистов Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные как Беркут и Аиша, подтвердили циркулирующие в Сети слухи о грядущем пополнении в семействе, передает NUR.KZ.
Сейчас пара отдыхает на Бали с тремя детьми - недавно исполнители публиковали видео, после которого некоторые поклонники заподозрили, что Аиша может быть беременна.
В новом Instagram-посте артисты все-таки подтвердили слухи - Беркут выложил видео с курорта с беременной супругой и детьми. Внимание привлекла подпись к ролику.
"Когда твоя жена в положении, исполняешь любой ее каприз", - написал Беркут.
Беркут и Аиша воспитывают трех детей. Младшей дочери Сафии - шесть лет. У артистов также есть двое старших сыновей - Омар и Зейн. Пара в браке вот уже почти 15 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210889-berkut-i-aisha-stanut-roditelyami-v-chetvertyy-raz/