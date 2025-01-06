Беркут и Аиша сняли видео с детьми на Бали: фанаты решили, что артисты ждут пополнения
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Казахстанские артисты Беркут и Аиша позабавили соцсети веселым видео, в котором также приняли участие их дети. Кадры, снятые на берегу океана, оценили фанаты, передает NUR.KZ.
На видео Беркут, Аиша и их трое детей идут по пляжу гуськом, фоном звучит песня о цыплятах. Видно, что дети очень стараются и всем участникам видео очень весело. Певец отметил, что они находятся на Бали.
Фанаты оценили забавный ролик и вновь отметили в комментариях, что семья Беркута всегда поднимает им настроение.
"Все дружненько в океан. Мы приезжаем сюда каждый год!" - написал Беркут.
"Вообще самая простая, хорошая семья. Молодцы", "Обожаю вашу семью", "Какие вы классные", - гласят отзывы.
Некоторым показалось, что Аиша беременна. Они принялись поздравлять звездную чету.
"Ура! Аиша беременна, поздравляю от души, молодец! Браво", "О, скоро пополнение!", "Рад за вас", "Желаем Аише легких родов", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208657-berkut-i-aisha-snyali-video-s-detmi-na-bali-fanaty-reshili-chto-artisty-zhdut-popolneniya/