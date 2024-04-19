"Папина дочка": Беркут и Аиша отметили день рождения младшего ребенка (видео)
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Дочери казахстанских артистов Беркута и Аиши Сафие исполнилось шесть лет. По этому случаю знаменитые родители устроили для нее детский праздник, передает NUR.KZ.
Утро у Аиши и маленькой Сафии началось с цветов от Беркута, а дом был украшен шариками в ожидании гостей. Собравшихся детишек развлекали аниматоры. Запах мяса на вертеле, подарки и хорошее настроение передавалось через видео, опубликованное в аккаунте артиста. Беркут тепло поздравил дочь в Instagram.
"Наш Божий дар! Сафии 6 лет! Моя принцесса! Она - папина дочка. Тьфу-тьфу-тьфу. Пусть наши малыши будут здоровы! Пожелайте им здоровья", - подписал видеоролик исполнитель.
Поклонники Беркута и Аиши оставили в комментариях для Сафии множество добрых пожеланий.
Мы недавно писали, что знаменитая пара восхитила Сеть видео, на котором они предстали в национальных костюмах. Также казахстанцев смутили слова Беркута о покупке машин в кредит.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087684-papina-dochka-berkut-i-aisha-otmetili-den-rozhdeniya-mladshego-rebenka-video/