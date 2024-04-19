"Папина дочка": Беркут и Аиша отметили день рождения младшего ребенка (видео)

Дочери казахстанских артистов Беркута и Аиши Сафие исполнилось шесть лет. По этому случаю знаменитые родители устроили для нее детский праздник, передает NUR.KZ.

Утро у Аиши и маленькой Сафии началось с цветов от Беркута, а дом был украшен шариками в ожидании гостей. Собравшихся детишек развлекали аниматоры. Запах мяса на вертеле, подарки и хорошее настроение передавалось через видео, опубликованное в аккаунте артиста. Беркут тепло поздравил дочь в Instagram.

"Наш Божий дар! Сафии 6 лет! Моя принцесса! Она - папина дочка. Тьфу-тьфу-тьфу. Пусть наши малыши будут здоровы! Пожелайте им здоровья", - подписал видеоролик исполнитель.

Поклонники Беркута и Аиши оставили в комментариях для Сафии множество добрых пожеланий.

Мы недавно писали, что знаменитая пара восхитила Сеть видео, на котором они предстали в национальных костюмах. Также казахстанцев смутили слова Беркута о покупке машин в кредит.