Айару Бакытбек закончила американский университет в день своего рождения

Айару Бакытбек, вторая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсети - она закончила университет в США, передает NUR.KZ.

Сегодняшний день обернулся для 21-летней Айару двойным праздником - в свой день рождения она стала выпускницей американского вуза.

"Сегодня, в день своего рождения, я закончила университет! Случайная неслучайность, два праздника в мой самый любимый день в году. И потенциально лучший подарок, который я могла себе сделать", - написала Бакытбек в соцсети.

Девушка получила множество поздравлений в соцсети, в том числе и от ближайших родственников.

"Ура! Гордость моя с американским дипломом", - поздравила дочь Баян Алагузова.

"Крошка теперь не крошка, а дипломированный специалист. Закончила университет раньше времени, в день своего 21-летия", - сообщила своей аудитории старшая сестра Айару, блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек.

Они же сегодня тепло поздравили Айару Бакытбек с днем рождения в соцсети.