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Айару Бакытбек закончила американский университет в день своего рождения

Опубликовано:

Айару Бакытбек
Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек, вторая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, поделилась радостной новостью с подписчиками в соцсети - она закончила университет в США, передает NUR.KZ.

Сегодняшний день обернулся для 21-летней Айару двойным праздником - в свой день рождения она стала выпускницей американского вуза.

"Сегодня, в день своего рождения, я закончила университет! Случайная неслучайность, два праздника в мой самый любимый день в году. И потенциально лучший подарок, который я могла себе сделать", - написала Бакытбек в соцсети.

Девушка получила множество поздравлений в соцсети, в том числе и от ближайших родственников.

"Ура! Гордость моя с американским дипломом", - поздравила дочь Баян Алагузова.

"Крошка теперь не крошка, а дипломированный специалист. Закончила университет раньше времени, в день своего 21-летия", - сообщила своей аудитории старшая сестра Айару, блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек.

Они же сегодня тепло поздравили Айару Бакытбек с днем рождения в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2202362-ayaru-bakytbek-zakonchila-amerikanskiy-universitet-v-den-svoego-rozhdeniya/

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