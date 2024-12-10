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Эзотерика

"25 лет провожу зимы в больнице": Баян Алагузова о том, почему будет улетать из Казахстана в теплые страны

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Кадр из видео: YouTube/Aissaule Bakytbek-Kaidarova

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова призналась, что в ближайшее время планирует зимовать в теплых странах. По словам звезды, все из-за необычного диагноза, передает NUR.KZ.

В Instagram-сторис Баян призналась, что планирует задержаться в Дубае на зимний период. Сейчас она там находится с семьей.

По словам продюсера, она тяжело переносила зимние холода.

"Я каждую зиму провожу в больнице на протяжении 25 лет. Это ужасно. Наши специалисты поставили мне диагноз - это хронический бронхит. Уже практически поставили астму. И последние два года, когда я переболела воспалением легких, были удручающими. Поэтому с наступлением зимы ко мне приходит страх", - высказалась Алагузова.

Тогда супруг звезды Турсенгали Алагузов настоял на проверке ее организма в Европе. Исследования в мадридской клинике выявили результаты, которые шокировали даже саму Баян.

"К моему удивлению, доктор сказал, что у меня нет хронического бронхита и тем более астмы. У меня были глаза навыкат - я спросила: "А в чем тогда дело?". И мне доктор сказал, что у меня аллергия на холод. То есть, мне стоит просто подышать холодным воздухом, и бронхит мне обеспечен. И что же мне делать? Проводить всю зиму в теплых странах", - сказала Баян.

Теперь продюсер планирует ближайшие несколько лет улетать из Казахстана в зимнее время.

Недавно Баян Алагузова показывалась фанатам в купальнике с дочерьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2198264-25-let-provozhu-zimy-v-bolnice-bayan-alaguzova-o-tom-pochemu-budet-uletat-iz-kazahstana-v-teplye-strany/

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