Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"И в 50 можно чувствовать себя на 18": Баян Алагузова с мужем восхитили энергичными танцами (видео)

Опубликовано:

Баян и Турсенгали Алагузовы
Баян и Турсенгали Алагузовы. Кадр из видео: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала в соцсети видео с корпоратива. Звезда блистала в коротком платье, а ее энергичные танцы вдохновили фанатов, передает NUR.KZ.

После месяца в Дубае Баян Алагузова ненадолго вернулась в Алматы. Одной из причин стал новогодний корпоратив ее компании.

Для вечера продюсер выбрала блестящее короткое платье черного цвета с поясом. Баян и ее супруг Турсенгали Алагузов энергично станцевали вместе, ко всеобщему восторгу и изумлению.

"Я огонь, ты вода! Между нами любовь! Думаю, это предновогоднее настроение должно остаться в ленте", - подписала публикацию Алагузова.

Пользователи Казнета расхвалили Баян за исходящую от нее энергию.

"И в 50 можно чувствовать себя на 18", "Мы в 30 уже ходим уставшие, вот это энергия", "Живи и радуйся жизни", "В 50 лет жизнь только начинается", "Какая красавица, платье - шик", - отметили фанаты в комментариях под постом.

Недавно Алагузовы позировали в частном самолете в Дубае.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201516-i-v-50-mozhno-chuvstvovat-sebya-na-18-bayan-alaguzova-s-muzhem-voshitili-energichnymi-tancami-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie