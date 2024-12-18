"И в 50 можно чувствовать себя на 18": Баян Алагузова с мужем восхитили энергичными танцами (видео)

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала в соцсети видео с корпоратива. Звезда блистала в коротком платье, а ее энергичные танцы вдохновили фанатов, передает NUR.KZ.

После месяца в Дубае Баян Алагузова ненадолго вернулась в Алматы. Одной из причин стал новогодний корпоратив ее компании.

Для вечера продюсер выбрала блестящее короткое платье черного цвета с поясом. Баян и ее супруг Турсенгали Алагузов энергично станцевали вместе, ко всеобщему восторгу и изумлению.

"Я огонь, ты вода! Между нами любовь! Думаю, это предновогоднее настроение должно остаться в ленте", - подписала публикацию Алагузова.

Пользователи Казнета расхвалили Баян за исходящую от нее энергию.

"И в 50 можно чувствовать себя на 18", "Мы в 30 уже ходим уставшие, вот это энергия", "Живи и радуйся жизни", "В 50 лет жизнь только начинается", "Какая красавица, платье - шик", - отметили фанаты в комментариях под постом.

Недавно Алагузовы позировали в частном самолете в Дубае.