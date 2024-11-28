Борющийся с онкологией Мурат Бисенбин показал фото из Уфы

Казахстанский актер, звезда фильмов "Рэкетир", "Аға", "Брат или брак" Мурат Бисенбин, борющийся с онкологией, поделился в своем Instagram фото из Уфы, передает NUR.KZ.

"Уфа", - коротко подписал Мурат свой снимок.

Бисенбин запечатлелся у гигантской конной статуи - памятника, установленного в честь национального героя Салавата Юлаева. Подписчики пожелали Мурату хорошего отдыха и ярких впечатлений в Башкортостане.

"В студенчестве смотрел ваши фильмы. Здоровья вам!", "С приездом!", "Хорошо выглядишь, братан", "Слава Аллаху, набираетесь сил", "Замечательный памятник. История его создания очень интересная", "Уфа супер", "Красавчик, брат", - написали ему в Сети.

Напомним, в начале осени стало известно, что Мурат Бисенбин заболел раком. Звезды шоу-бизнеса поддержали коллегу. Звезда "Рэкетира" поделился планами - он хочет победить онкологию и вернуться в кино.