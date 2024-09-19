Звезда "Рэкетира" Мурат Бисенбин заболел раком

Стало известно о болезни казахстанского актера Мурата Бисенбина, известного по фильму "Рэкетир". Информацию сообщил его коллега, актер Саят Исембаев. За подробностями корреспондент NUR.KZ обратился к агенту Бисенбина.

Сообщение о болезни актера опубликовал в социальных сетях его друг - актер Саят Исембаев. По его словам, Мурат Бисенбин нуждается в финансовой помощи на лечение, объявлен сбор.

"У него онкология. Сейчас он проходит лечение, не падает духом. У него все получится. Он выздоровеет. Давайте все вместе по возможности окажем ему финансовую помощь", – сказал Исембаев.

Корреспондент NUR.KZ обратился к официальным представителям Мурата Бисенбина за комментарием.

"У Мурата рак поджелудочной железы. Вторая стадия. Врачи говорят, что нужно пройти 8 курсов химиотерапии. 4 позади. Теперь ищем варианты лечения и операции за границей. Тем не менее, настрой у него боевой – говорит, что вылечится и еще порадует зрителей новыми проектами", – сообщила дочь и агент актера Диана.

Мурат Бисенбин родился в 1973 году в Кызылорде. Известен по ролям в фильмах "Параграф 78" и "Рэкетир". Он также играл в фильмах "Томирис", "Весь мир у наших ног", "Сказ о розовом зайце", "Братья", "Кто вы, господин Ка?" и других.