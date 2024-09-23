"Все будет хорошо": звезды поддержали заболевшего раком актера Мурата Бисенбина

Звезда фильма "Рэкетир" Мурат Бисенбин вышел в Instagram со словами благодарности за помощь - заболевшего онкологией актера поддержали коллеги и фанаты, передает NUR.KZ.

"Большое спасибо за поддержку вам и вашим семьям! Берегите себя! Всем могучего здоровья и благополучия. Не болейте, я тоже постараюсь как можно скорее выздороветь", - сказал Мурат Бисенбин в своем видеообращении к публике.

Более 17 тысяч человек поддержали кинозвезду в комментариях под видео - актеры Тауекел Мусилим, Асылхан Толепов, Санжар Мади, Ануар Нурпеисов, Дастен Шакиров, Олжас Абай, Асель Садвакасова, певцы Ернар Садирбаев, Мадина Садвакасова, Kalifarniya и многие другие. Они написали слова поддержки и пожелали Бисенбину здоровья, добавив, что все будет хорошо.

Актриса Альмира Турсын, которая на днях отметила свой 34-й день рождения, призвала поклонников и друзей вместо подарков и цветов отправить средства на помощь Бисенбину.

"Вместо тысячи слов давайте поможем добрым делом", - призвала звезда фильма "Томирис".

Напомним, о диагнозе звезды "Рэкетира" Мурата Бисенбина стало известно на прошлой неделе - по словам дочери и агента актера, у него вторая стадия рака поджелудочной железы. Семья надеется собрать достаточное количество средств для лечения за рубежом.