"Победить и вернуться в кино": борющийся с онкологией Мурат Бисенбин рассказал о планах

Казахстанский актер Мурат Бисенбин рассказал в интервью Динаре Сатжан о том, как борется с раком и что поменялось в его жизни после того, как он узнал о сложном диагнозе, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Рэкетир", "Брат или брак", "Ага" заболел раком, об этом ранее в Сети сообщил его коллега Саят Исембаев. Бисенбин поблагодарил фанатов и звездных коллег за неравнодушие и готовность помочь.

В беседе с Динарой Сатжан он рассказал, как изменилось его отношение к жизни после того, как четыре месяца назад узнал о болезни.

"Меняются ценности, основные остаются, но то, что не приглашают на роли, где-то меня нет - ничего страшного, ты уже более понятливый и принимаешь людей такими, какие они есть... Проше смотришь на вещи, на какую-то мишуру.

Я, наверное, более закрытый был, сейчас я более открытый. Втретил за последние месяцы много людей, которые хорошо ко мне относятся. Это был приятный сюрприз, когда приходили и говорили слова поддержки. Отовсюду писали - из Америки, Азербайджана, Японии, с Кавказа, можно сказать, что со всего мира", - рассказал он.

У актера сложный диагноз - рак головки поджелудочной железы, вторая стадия.

"Это крайне редко оперируется, поэтому мне нужно больше иммунитет поднимать. Просто вырезать нельзя. Это должен быть большой консилиум, не каждый профессор даже возьмется, насколько мне известно.

Я прошел 4 химиотерапии, мне сказали 8 нужно. Но я больше доверяю внутреннему голосу, я сказал, что этого достаточно... Поэтому я решил попробовать другой метод, это не народный метод, а медицина. По результатам потом могу сказать, но стопроцентной гарантии никто не дает", - продолжил Бисенбин.

Мурат заявил, что не намерен сдаваться. Он дал себе слово победить рак и снова вернуться в кино.

"Только победить. Я себе не оставляю вариант "Б", только вариант "А" - победить и вернуться. Ни в коем случае не думаю сдаваться, буду работать, буду жить полноценной жизнью", - отметил он.