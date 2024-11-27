"Ей словно 18, глаза горят": недавно вышедшая замуж Айгуль Иманбаева обратилась к поклонникам

Казахстанская актриса Айгуль Иманбаева показала ранее неопубликованные фотографии из Лондона и обратилась к фанатам в соцсети. Те, в свою очередь, обсудили ее внешний вид, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева продолжает делиться фотографиями из столицы Великобритании, где она обучалась по программе "Болашак". Счастливая улыбающаяся актриса обрадовала поклонников своего творчества простым, но важным напоминанием.

"Если ты всегда будешь улыбаться жизни, она непременно улыбнется тебе в ответ", - написала Иманбаева.

Восхищенные фанаты обсудили то, как выглядит 47-летняя кинозвезда после того, как недавно вновь вышла замуж.

"Какая красивая", "Как только она вышла замуж, сразу стало видно ее интерес к жизни. Все-таки женщинам тяжело дается одиночество", "Ей словно снова 18, глаза горят", "Айгуль излучает природную красоту, интеллект и доброту", - написали они в комментариях под постом.

Недавно Айгуль Иманбаева демонстрировала фотографии с супругом из США.