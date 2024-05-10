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Айгуль Иманбаева завершила учебу в Лондоне по программе "Болашак" и показала диплом

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева, улетевшая в Лондон по программе "Болашак", рассказала, что ее обучение подошло к концу, и показала свой диплом, передает NUR.KZ.

В феврале прошлого года стало известно, что Айгуль Иманбаева стала обладательницей стипендии "Болашак" и полетит на учебу в Лондон.

Певица столкнулась с критикой и рассказала, как отреагировала на нее. Прошлым летом артистка показала видео из Великобритании и отметила, что приступила к обучению.

И вот пришло время подвести итог, призналась Айгуль в новой публикации.

"Пролетел год с момента моего отъезда в Лондон. Пришло время возвращаться. Да, я буду скучать по Англии.

Потому что я возвращаюсь с бесценным богатством - я пополнила багаж знаний, обрела там друзей. Возвращаюсь с намерением внести свою лепту в развитие казахстанского искусства, взрастить талантливых учеников, поделиться своими знаниями, обретенными здесь.

Делюсь с вами свой радостью - хочу показать свой диплом. Получать знания никогда не поздно, двери мира открыты перед людьми любого возраста", - написала она, добавив, что человек имеет все возможности для развития и перемен в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2098172-aygul-imanbaeva-zavershila-uchebu-v-londone-po-programme-bolashak-i-pokazala-diplom/

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