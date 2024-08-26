Вышедшая замуж 47-летняя Айгуль Иманбаева похвасталась обручальным кольцом

47-летняя казахстанская актриса Айгуль Иманбаева опубликовала первый пост после новостей о замужестве - кинозвезда показалась с обручальным кольцом на правой руке, передает NUR.KZ.

"Здравствуйте, друзья! Да, несколько дней назад я поделилась важной новостью о своей личной жизни. Каждая женщина достойна счастья, я очень благодарна Всевышнему.

Я искренне благодарна всем, кто пожелал мне счастья, радовался за меня и говорил добрые слова. И я вам всем желаю здоровья и счастья", - обратилась к поклонникам Айгуль, опубликовав фотографию в белом платье.

Коллеги и поклонники актрисы оставили более двух с половиной тысяч комментариев со словами поздравления и добрыми пожеланиями.

Напомню, на прошлой неделе Айгуль Иманбаева сообщила, что вышла замуж. Актриса рассказала, что попросила у супруга на махр, поделилась, где пройдет свадьба, а также поведала о своей ене.