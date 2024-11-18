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Айгуль Иманбаева выложила фото с новым мужем из США

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Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева опубликовала фотографии из солнечной Калифорнии - на одном из снимков кинозвезда запечатлелась со своим мужем, передает NUR.KZ.

Иманбаева поделилась новыми снимками из путешествия по США. На одном из фото она запечатлена рядом с миссией Санта-Барбара, а на другом - позирует с супругом на фоне Тихого океана.

Пара была в стильных темных солнцезащитных очках, актриса нежно приобняла мужа, положив голову и руку ему на грудь.

Снимки Айгуль подписала лаконично, добавив только сердечки.

Сторис Айгуль Иманбаевой
Сторис Айгуль Иманбаевой. Скрин: instagram.com/aigul_imanbayeva

Ранее мы писали, что актриса высказывалась об отношениях келин и ене в семье после того, как сама вновь вошла в роль невестки.

Недавно Айгуль Иманбаева ностальгировала по Лондону - актриса публиковала фото в стильном аутфите из столицы Великобритании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188887-aygul-imanbaeva-vylozhila-foto-s-novym-muzhem-iz-ssha/

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