Айгуль Иманбаева выложила фото с новым мужем из США

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева опубликовала фотографии из солнечной Калифорнии - на одном из снимков кинозвезда запечатлелась со своим мужем, передает NUR.KZ.

Иманбаева поделилась новыми снимками из путешествия по США. На одном из фото она запечатлена рядом с миссией Санта-Барбара, а на другом - позирует с супругом на фоне Тихого океана.

Пара была в стильных темных солнцезащитных очках, актриса нежно приобняла мужа, положив голову и руку ему на грудь.

Снимки Айгуль подписала лаконично, добавив только сердечки.

Сторис Айгуль Иманбаевой. Скрин: instagram.com/aigul_imanbayeva

Ранее мы писали, что актриса высказывалась об отношениях келин и ене в семье после того, как сама вновь вошла в роль невестки.

Недавно Айгуль Иманбаева ностальгировала по Лондону - актриса публиковала фото в стильном аутфите из столицы Великобритании.