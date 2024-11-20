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Эзотерика

"Одна спокойная, другая бунтарка": Айсауле Бакытбек о сестренках - маленьких дочерях Баян Алагузовой

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек и Баян Алагузова
Айсауле Бакытбек и Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Беременная третьим ребенком блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в соцсети и рассказала о своих маленьких сестренках, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков блога Айсауле в Instagram попросил рассказать больше о сестрах Айсауле, которые появились на свет в этом году. Бакытбек призналась: из-за того, что она сама на последнем сроке беременности, ей не удается проводить с малышками много времени. Тем не менее, на вопрос она все-таки ответила.

"Маленькие и сладкие. Алмуша спокойная, Алиса - бунтарка. Жду не дождусь, когда мои дети и мои сестренки начнут играть вместе, скучать друг по другу, строить нерушимые связи.

Жизнь, конечно, так непредсказуема и так прекрасна! Кто бы мог подумать, что у меня родятся сестренки, которые будут ровесницами моих детей? Представляете, как им классно будет идти по жизни, зная, что они есть друг у друга?" - написала Айсауле.

Напомним, у продюсера и актрисы Баян Алагузовой в августе этого года родились две дочери с разницей в 15 дней. Одну малышку назвали Алисой, вторую - Алмой. Позже в интервью своей старшей дочери Айсауле Бакытбек Баян призналась, что воспользовалась услугами суррогатных матерей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189847-odna-spokoynaya-drugaya-buntarka-aysaule-bakytbek-o-sestrenkah-malenkih-docheryah-bayan-alaguzovoy/

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