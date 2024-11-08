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"Шопинг уже был, сериалы надоели": Ерке пожаловалась на скуку

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певца Ерке Есмахан рассказала фанатам в соцсети, чем они с супругом RaiM заняты после его сольного концерта, прошедшего в Almaty Arena, передает NUR.KZ.

Не так давно в Алматы прошел концерт RaiM, где выступала и Ерке. Певица делилась впечатлениями от концерта и показала закулисье. Сейчас же, когда все мероприятия позади, семья отдыхает дома в преддверии концертного тура.

"Альбом вышел, клипы тоже, концерт прошел. Мы с мужем освободились и не знаем, чем заняться. Уехать на отдых нельзя, впереди тур.

Устроить шопинг - так мы закупились перед концертом, особенно я. От кино и сериалов устали. Только не устаем благодарить Бога за все. Подскажите, чем можно заняться?" - спросила своих подписчиков Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке обратилась к фанатам, заявив, что не стоит опускать руки в трудных ситуациях, поскольку и у нее не сразу все получилось. Мы также рассказывали, что Ерке и RaiM записали новую совместную песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185007-shoping-uzhe-byl-serialy-nadoeli-erke-pozhalovalas-na-skuku/

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