"Шопинг уже был, сериалы надоели": Ерке пожаловалась на скуку

Казахстанская певца Ерке Есмахан рассказала фанатам в соцсети, чем они с супругом RaiM заняты после его сольного концерта, прошедшего в Almaty Arena, передает NUR.KZ.

Не так давно в Алматы прошел концерт RaiM, где выступала и Ерке. Певица делилась впечатлениями от концерта и показала закулисье. Сейчас же, когда все мероприятия позади, семья отдыхает дома в преддверии концертного тура.

"Альбом вышел, клипы тоже, концерт прошел. Мы с мужем освободились и не знаем, чем заняться. Уехать на отдых нельзя, впереди тур.

Устроить шопинг - так мы закупились перед концертом, особенно я. От кино и сериалов устали. Только не устаем благодарить Бога за все. Подскажите, чем можно заняться?" - спросила своих подписчиков Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке обратилась к фанатам, заявив, что не стоит опускать руки в трудных ситуациях, поскольку и у нее не сразу все получилось. Мы также рассказывали, что Ерке и RaiM записали новую совместную песню.