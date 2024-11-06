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"У меня не все сразу получилось": Ерке Есмахан обратилась к фанатам

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: Instagram/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала большое обращение к поклонникам после концерта ее супруга RaiM в Алматы. Артистка отметила, что хейта в их адрес стало меньше, передает NUR.KZ.

На мысли Ерке вдохновили многочисленные отклики после концерта ее супруга, певца RaiM.

"Концерт прошел хорошо, многие сказали, что это "новый уровень". Я очень рада за мужа. Труд себя оправдал.

Но я также заметила, что людей, любящих нашу пару и нашу семью, стало намного больше. Нет, как раньше, такого непринятия. Все поняли, что главное в мужчине - его поступки, а не слова и возраст. Что касается женщины, если в ней сочетается ум и красота, все будет отлично", - отметила Есмахан.

Хейтеры все же есть, но на один негативный комментарий люди пишут десяток позитивных, считает певица. Она обратилась к поклонникам с призывом.

"Дорогие, мы в этой жизни только гости - как пришли, так и уйдем. Не тратьте время на пустяки. Сосредоточьтесь только на себе. Ничего не бойтесь и боритесь за свое счастье и любовь. Вспомните меня, когда у вас будут проблемы. У меня тоже не сразу все получилось. Я для вас - живой пример", - заключила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан делилась впечатлениями после концерта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2183624-u-menya-ne-vse-srazu-poluchilos-erke-esmahan-obratilas-k-fanatam/

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