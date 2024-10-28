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"Выпало счастье вновь спеть дуэтом": Ерке и RaiM записали новую совместную песню

Опубликовано:

Ерке Есмахан мен Райм
Ерке Есмахан мен Райм. Фото: Instagram/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, что они с RaiM записали еще одну совместную песню. Артистка призналась, что счастлива работать с талантливым мужем, передает NUR.KZ.

Ерке разместила теплое видео с мужем и рассказала об их совместном творчестве. Артисты записали новую совместную песню "Ойыңды айтшы".

"Единственный в Казахстане артист, выпускающий альбомы. Он не выдумывает, а добавляет в свои песни то, что чувствует, то, что видит.

Каждый этап жизни - новый альбом. И каждый его альбом, каждый трек - особенный. Если песня стала хитом, он не пишет еще 10 похожих на нее.

Кто это, спросите вы. Это RaiM. С таким талантливым артистом мне выпал счастье снова спеть дуэтом. Жаным, достигай своей мечты и цели", - написала Ерке.

Поклонники восхитились их талантом и пожелали супругам удачи. Недавно Ерке показала нового члена семьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2179335-vypalo-schaste-vnov-spet-duetom-erke-i-raim-zapisali-novuyu-sovmestnuyu-pesnyu/

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