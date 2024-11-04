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"Переполнены радости и не можем уснуть": Ерке поделилась впечатлениями от концерта RaiM

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Накануне в Almaty Arena прошел сольный концерт RaiM, на котором также выступила его супруга - певица Ерке Есмахан. Звездные супруги поделились впечатлениями от концерта, передает NUR.KZ.

RaiM поделился в ленте кадрами с концерта.

"Алматы, спасибо. Благодарю концертного продюсера Нурбека Амирханова", - отметил он.

На кадрах можно увидеть, как многолюдно и весело было на концерте артиста.

Ерке показала закулисье. На фото RaiM держит в руках сына Ислама, рядом, улыбаясь, стоит Муслим.

"Оба его сына желают ему удачи", - написала она.

Есмахан также поведала, что зрители показали им свою любовь. Во время концерта и после него артистов переполняли эмоции.

"Мы расчувствовались до слез от любви зрителей, мы переполнены радости и не можем уснуть", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Телеведущая Анна Данченко, которая была в числе зрителей, разместила видео с концерта RaiM в своем Instagram. Анна запечатлела момент выхода на сцену Ерке.

"Люди любят Ерке по-особенному. Если женщина цветет в браке - это заслуга ее мужа", - заявила Данченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2182635-perepolneny-radosti-i-ne-mozhem-usnut-erke-podelilas-vpechatleniyami-ot-koncerta-raim/

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