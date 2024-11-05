Баян Алагузова показала фото младших дочерей в важную для семьи дату

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала новое фото своих маленьких дочерей Алисы и Алмы, рожденных благодаря суррогатной матери, передает NUR.KZ.

В доме Турсена и Баян Алагузовых семейный праздник. Их дочери Алисе исполнилось 3 месяца. По этому случаю родители устроили фотосессию - девочку нарядили в платьице, рядом был бенто-тортик с надписью "Алисе 3 месяца".

А на голове малышки был праздничный колпак Happy Birthday. Впрочем, в объектив фотокамеры попала и самая младшая дочь Алагузовых - Алма.

Девочка была в ярком костюмчике с красными розочками, рядом лежал подарок и воздушный шар в виде сердечка.

"Алмусю фотографировали, чтобы не обиделась", - отметила счастливая мама.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Напомним, в начале августа Баян Алагузова сообщила о рождении третьей дочери. Девочку назвали Алисой. А спустя 15 дней родилась ее четвертая дочь Алма.

Немногим позже продюсер рассказала, что Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства.