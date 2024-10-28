"Думали, будет мальчик": жена Мейрамбека Беспаева показала кадры с гендер-пати
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Супруга казахстанского певца Мейрамбека Беспаева, участника группы "МузАРТ", показала, как прошла гендерная вечеринка. Пара, у которой родилась дочь, ожидала мальчика, передает NUR.KZ.
Месяц назад у Мейрамбека и Мархабат родился третий ребенок. Немногим позже ставший отцом в третий раз Беспаев раскрыл пол ребенка.
Мархабат, которая теперь уже трижды мама, недавно показала реакцию родных на новость о ее беременности. Теперь же поделилась кадрами с гендер-пати, которую провели еще летом.
Мейрамбек и Мархабат предполагали, что будет мальчик, но в ходе гендер-пати выяснилось, что на счет появится девочка, чему родители обрадовались не меньше. Отметим, что у звездной пары теперь 2 дочери и сын.
"Благодарю Аллаха за такой подарок. Пусть у всех будет такая радость", - написала Мархабат.
Подписчики пожелали их семье счастья, а малышке - крепкого здоровья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2179686-dumali-budet-malchik-zhena-meyrambeka-bespaeva-pokazala-kadry-s-gender-pati/