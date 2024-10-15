"Я плачу": супруга Мейрамбека Беспаева показала реакцию родных на новость о ее беременности
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Супруга казахстанского исполнителя Мейрамбека Беспаева, солиста группы "МузАрт", показала трогательное видео, как отреагировали родные на ее долгожданную беременность, передает NUR.KZ.
В конце сентября у Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок. 47-летний певец раскрыл пол ребенка - на свет появилась девочка. Мархабат решила показать, как ее супруг и родные отреагировали, когда она сообщила о беременности, которую ждала 9 лет.
"Каждый раз, когда я смотрю на это, мне хочется плакать, пусть останется здесь на память", - написала она.
На кадрах можно увидеть реакцию Мейрамбека Беспаева, когда он узнал о беременности, он был очень растроган, с большой радостью восприняли новость и родные Мархабат и Мейрамбека.
"Вы уже родили, а я плачу, смотря на эти кадры", "Реакция Маке прямо топ", "Какое прекрасное зрелище", "Все так рады", - отмечено в комменатриях под видео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2174319-ya-plachu-supruga-meyrambeka-bespaeva-pokazala-reakciyu-rodnyh-na-novost-o-ee-beremennosti/
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