Айгуль Иманбаева поделилась теплым видео с мужем из Лос-Анджелеса
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Казахстанская исполнительница Айгуль Иманбаева, которая не так давно вышла замуж, показала в своем Instagram видео с супругом, снятое в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.
Недавно Айгуль Иманбаева порадовала теплым фото с мужем. На этот раз она показала, как отдыхает с мужем в США. Видео из Лос-Анджелеса актриса разместила в сторис.
На кадрах она и ее супруг запечатлелись в футболках и бейсболках, солнечный день стал еще ярче от их улыбок. Видно, как супруги счастливы вместе.
"Доброе утро, добрый день, друзья, а в Казахстане - уже вечер. Передаем вам пламенный привет от нас с Ереке", - сказала певица, позируя на камеру с мужем в обнимку.
Напомним, в конце лета Айгуль Иманбаева сообщила, что вышла замуж, и рассказала, что попросила на махр. Немногим позже она впервые показала мужа в соцсети в день его рождения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2174636-aygul-imanbaeva-podelilas-teplym-video-s-muzhem-iz-los-andzhelesa/
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