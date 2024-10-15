Айгуль Иманбаева поделилась теплым видео с мужем из Лос-Анджелеса

Казахстанская исполнительница Айгуль Иманбаева, которая не так давно вышла замуж, показала в своем Instagram видео с супругом, снятое в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Недавно Айгуль Иманбаева порадовала теплым фото с мужем. На этот раз она показала, как отдыхает с мужем в США. Видео из Лос-Анджелеса актриса разместила в сторис.

На кадрах она и ее супруг запечатлелись в футболках и бейсболках, солнечный день стал еще ярче от их улыбок. Видно, как супруги счастливы вместе.

"Доброе утро, добрый день, друзья, а в Казахстане - уже вечер. Передаем вам пламенный привет от нас с Ереке", - сказала певица, позируя на камеру с мужем в обнимку.

Напомним, в конце лета Айгуль Иманбаева сообщила, что вышла замуж, и рассказала, что попросила на махр. Немногим позже она впервые показала мужа в соцсети в день его рождения.