Айгуль Иманбаева впервые показала мужа в день его рождения (фото)

Казахстанская актриса и исполнительница Айгуль Иманбаева, вышедшая замуж во второй раз в 47 лет, впервые показала мужа в соцсети в день его рождения, передает NUR.KZ.

Напомним, не так давно стало известно, что Айгуль Иманбаева вышла замуж. Певица рассказала, что попросила на махр и поделилась планами, что свадьба будет в Майами.

Артистка также отметила, что ее ене тоже актриса и певица. Женщины вместе появятся на большом экране в новом фильме. Все это время Айгуль не показывала мужа, но этот момент настал.

Исполнительница выложила фото с ним в своем блоге. Она даже процитировала их первый диалог. Супруги познакомились на вечере у друзей за границей. Отметим, что этой весной Айгуль Иманбаева закончила учебу в Лондоне, куда отправилась по программе "Болашак".

"Оказывается, человек чувствует свою половинку сердцем. Главное, верить в Бога. Я просила у Бога, чтобы он дал мне человека чистого душой, образованного, любящего развиваться, без комплексов.

Говорят, что искреннюю просьбу Всевышний выполнит, к тому же, помогли и ваши добрые пожелания. Сегодня день рождения моего мужа Ерлана. Поздравляю тебя от чистого сердца.

Ты научил меня тому, что женщина должна быть нежной и избалованной вниманием. Пусть Всевышний даст возможность радоваться успехам наших детей и внуков", - написала она.