"Каждая женщина достойна быть счастливой": Айгуль Иманбаева очаровала фото с новым мужем

47-летняя казахстанская актриса Айгуль Иманбаева, которая недавно вышла замуж во второй раз, опубликовала теплый снимок с новым супругом и оставила ему послание в Сети, передает NUR.KZ.

В конце лета Казнет удивила новость о том, что Иманбаева снова вышла замуж - она попозировала, гордо демонстрируя обручальное кольцо. Мужа Айгуль ее поклонники впервые увидели месяц назад - в его день рождения актриса публиковала совместное фото с ним.

Теперь кинозвезда вновь решила умилить подписчиков своего блога в Instagram личной фотографией - они с мужем, обнимаясь, попозировали на берегу моря. В посте Айгуль обратилась к супругу.

"В шумном мире ты - моя тишина", - написала Иманбаева под публикацией.

"Каждая женщина достойна быть любимой", "Какая прекрасная пара", "Фотография, от которой теплеет в сердце", "Будьте счастливы", "Никого и ничего не слушайте, наслаждайтесь жизнью", - написали очарованные фанаты в комментариях.