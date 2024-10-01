"Открываешь мир и себя": побывавшая в Китае Альмира Турсын поделилась впечатлениями

Казахстанская актриса, звезда исторического фильма "Томирис" Альмира Турсын, показала новую порцию фотографий из Китая, где недавно побывала, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Альмира Турсын отправилась в Китай, приурочив поездку ко дню рождения. Она рассказала, что поездка в Китай была мечтой ее сына.

"Удивительно, как во время путешествий меняешься и расширяешься, открываешь мир и себя. Еще Китая на память о ярких впечатлениях!" - отметила Альмира.

В карусели можно увидеть ряд ярких фотографий, на них можно заметить, в каком прекрасном настроении были путешественники. Подписчики восхитились увиденным и вновь осыпали комплиментами актрису.

"Суперкрасавица", "Классно", "Люблю вас", "Очень мило", - написали они.

Напомним, Альмира Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в соцсети, а после показала "жениха".