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"Открываешь мир и себя": побывавшая в Китае Альмира Турсын поделилась впечатлениями

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса, звезда исторического фильма "Томирис" Альмира Турсын, показала новую порцию фотографий из Китая, где недавно побывала, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Альмира Турсын отправилась в Китай, приурочив поездку ко дню рождения. Она рассказала, что поездка в Китай была мечтой ее сына.

"Удивительно, как во время путешествий меняешься и расширяешься, открываешь мир и себя. Еще Китая на память о ярких впечатлениях!" - отметила Альмира.

В карусели можно увидеть ряд ярких фотографий, на них можно заметить, в каком прекрасном настроении были путешественники. Подписчики восхитились увиденным и вновь осыпали комплиментами актрису.

"Суперкрасавица", "Классно", "Люблю вас", "Очень мило", - написали они.

Напомним, Альмира Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в соцсети, а после показала "жениха".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2168250-otkryvaesh-mir-i-sebya-pobyvavshaya-v-kitae-almira-tursyn-podelilas-vpechatleniyami/

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