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Альмира Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в соцсети (видео)

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Кадр из видео: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнительница роли царицы Томирис в одноименном фильме, появилась в свадебном платье и вызвала переполох среди фанатов, передает NUR.KZ.

Альмира показала видео, на котором видно, как ей наносят макияж, а после она появляется в свадебном платье и белой фате. Кадры наполнены счастьем и умиротворением.

Фанаты и звездные коллеги принялись поздравлять актрису.

"Счастья, благополучия", "Можно поздравить?", "Вау, Альмира, поздравляю вас с таким важным днем! Пусть ваши глаза всегда будут наполнены счастьем и любовью, как на этом видео", "Восхитительно! Такая живая, счастливая, круто!", "Долгих, счастливых и красивых лет совместной жизни", "Ух-ты, я, кажется, все пропустил", "Бесконечно красивая! Сохрани это чувство", - написали ей в Сети.

Отметим, что немногим звезда фильма "Томирис" показала кадры из мечети.

"Что происходит?" - спросили ее подписчики.

"Заключение "неке", - заявила Альмира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160415-almira-tursyn-poyavilas-v-svadebnom-plate-i-prinyala-pozdravleniya-v-socseti-video/

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