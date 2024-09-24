"Сделала себе подарок на день рождения": Альмира Турсын отправилась в Китай
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Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнительница роли царицы Томирис в одноименном фильме, рассказала, какой подарок сделала себе на день рождения, передает NUR.KZ.
Подарком стало путешествие. Альмира отправилась туда с сыном.
"Сделала себе подарок на день рождения - путешествие! А направление выбирал Заир - подарок для него, исполнение его одной из мечт - посетить все 7 чудес света. Вот решили начать с Китая", - написала Альмира.
Альмира добавила, что сын считает ее еще одним чудом света.
"Кстати, Заир утверждает, что чудес света не 7, а 8! Восьмое чудо света - это мама для каждого!" - отметила она.
Ранее Альмира Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в соцсети. После актриса показала "жениха".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165470-sdelala-sebe-podarok-na-den-rozhdeniya-almira-tursyn-otpravilas-v-kitay/