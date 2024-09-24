"Сделала себе подарок на день рождения": Альмира Турсын отправилась в Китай

Казахстанская актриса Альмира Турсын, исполнительница роли царицы Томирис в одноименном фильме, рассказала, какой подарок сделала себе на день рождения, передает NUR.KZ.

Подарком стало путешествие. Альмира отправилась туда с сыном.

"Сделала себе подарок на день рождения - путешествие! А направление выбирал Заир - подарок для него, исполнение его одной из мечт - посетить все 7 чудес света. Вот решили начать с Китая", - написала Альмира.

Альмира добавила, что сын считает ее еще одним чудом света.

"Кстати, Заир утверждает, что чудес света не 7, а 8! Восьмое чудо света - это мама для каждого!" - отметила она.

Ранее Альмира Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в соцсети. После актриса показала "жениха".