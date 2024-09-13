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"Развод года": Альмира Турсын показала "жениха" (видео)

Опубликовано:

Альмира Турсын
Альмира Турсын. Кадр из видео: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, которая накануне появилась в свадебном платье и переполошила своих читателей в соцсети, наконец показала "жениха", передает NUR.KZ.

Накануне Турсын появилась в свадебном платье и приняла поздравления в Сети. Однако Альмира раскрыла интригу - она показала, за кого же "вышла замуж".

"А вот и жених… Муж! Благодарю всех и каждого за ваши поздравления, пожелания, добрые и теплые слова! Аминь, принимаю! Верю в силу намерения, пожеланий и доброго отношения!

И мы желаем вам и вашим семьям бесконечной любви, дружбы, взаимопонимания, счастья, благополучия… пока смерть не разлучит вас! А никаких разводов, разборок, раздела имущества…", - написала она, показав отрывки из нового кинопроекта.

Экранный мужем Альмиры оказался актер Дастен Шакиров.

"Капец, прогрели", "Ахаха, Альмира, обязательно попаду на этот фильм", "Вот это прогрев", "А я так верила, буду ждать настоящей свадьбы!", "Расходимся, собираемся у кинотеатра", "Развод года", - высказались подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2160901-razvod-goda-almira-tursyn-pokazala-zheniha-video/

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