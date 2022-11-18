Победительница "Мисс Казахстан-2022": Корона чуть-чуть жмет

Томирис Какимова (посередине) с другими финалистками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы прошел финал конкурса "Мисс Казахстан-2022". Корону победительницы завоевала жительница Астаны Томирис Какимова, передает корреспондент NUR.KZ.

Томирис поделилась с журналистами, что очень волновалась на сцене.

"Когда мы держались за руки, я говорила, что мы вдвоем молодцы, что мы дошли до такого уровня. Когда объявили мое имя, я переволновалась. Мне нужно время, чтобы понять, что я - "Мисс Казахстан-2022", - рассказала победительница.

Поддержать девушку из Астаны прилетела ее мама и сестренка.

По словам Томирис, самым сложным было заниматься с утра до вечера - график был очень сильно забит. Несмотря на все сложности, девушке удалось не только дойти до финала, но и получить звание самой красивой казахстанки.

Финалистки конкурса "Мисс Казахстан-2022" и Светлана Лобода. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо титула первой красавицы, Томирис получила сегодня корону, выполненную из серебра, платины и камней циркония.

"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Корона чуть-чуть жмет", - пошутила девушка после награждения.

Напомним, всего за титул королевы красоты боролись 23 девушки, но лишь пятерым из них удалось завоевать разные титулы на конкурсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997891-pobeditelnitsa-miss-kazahstan-2022-korona-chut-chut-zhmet/