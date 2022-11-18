Победительница "Мисс Казахстан-2022": Корона чуть-чуть жмет
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Сегодня в Алматы прошел финал конкурса "Мисс Казахстан-2022". Корону победительницы завоевала жительница Астаны Томирис Какимова, передает корреспондент NUR.KZ.
Томирис поделилась с журналистами, что очень волновалась на сцене.
"Когда мы держались за руки, я говорила, что мы вдвоем молодцы, что мы дошли до такого уровня. Когда объявили мое имя, я переволновалась. Мне нужно время, чтобы понять, что я - "Мисс Казахстан-2022", - рассказала победительница.
Поддержать девушку из Астаны прилетела ее мама и сестренка.
По словам Томирис, самым сложным было заниматься с утра до вечера - график был очень сильно забит. Несмотря на все сложности, девушке удалось не только дойти до финала, но и получить звание самой красивой казахстанки.
Помимо титула первой красавицы, Томирис получила сегодня корону, выполненную из серебра, платины и камней циркония.
"Корона чуть-чуть жмет", - пошутила девушка после награждения.
Напомним, всего за титул королевы красоты боролись 23 девушки, но лишь пятерым из них удалось завоевать разные титулы на конкурсе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997891-pobeditelnitsa-miss-kazahstan-2022-korona-chut-chut-zhmet/