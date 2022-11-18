"Мисс Казахстан-2022" выбрали в Алматы (фото)

"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2022". Всего за право надеть корону победительницы боролись 23 девушки, шесть из них - из Алматы. В целом на конкурс было подано более 20 тысяч заявок, передает корреспондент NUR.KZ.

К слову, корона в этом году обновилась - ее выполнили в Армении из серебра, платины и 600 камней циркония. Сменились и организаторы конкурса, а генеральным партнером теперь является ресторатор Александр Орлов.

Конкурс. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В состав жюри вошли Динара Сатжан, Жан Муканов, Айдай Исаева, Дана Есеева, Аружан Джазильбекова и украинская певица Светлана Лобода.

Лобода отметила, что просто поражена тем, что все происходит.

Светлана Лобода. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Невозможно оторваться, потому что настолько грамотно и красиво составлена шоу-программа. Обычно такие шоу очень скучные, но сегодня нескучно", - рассказала певица.

Она исполнила несколько своих популярных песен.

Светлана Лобода. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказала директор конкурса Катрин Безверхова, до самого финала девушки находились в специально созданном лагере, который длился 10 дней. Организаторы, по ее словам, серьезно отнеслись к подготовке, постаравшись сделать девушек "лучшей версией себя".

Конкурс. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Все эти дни они ежедневно тренировались, занимались йогой, работали с психологом, учились работать с камерой, отрабатывали дефиле. Примерка нарядов накануне мероприятия и вовсе продлилась до 3 часов ночи.

Дильназ Тилаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Случались и сложности: к примеру, по словам организаторов, не все девочки привыкли к правильному питанию и расчету калорий.

В ходе финала из 23 девушек выбрали 12, а затем - только пять. Ими стали Диана Ташимбетова, Томирис Заир, Томирис Какимова, Дильназ Тилаева, Эльма Калмурзаева.

Диана Ташимбетова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Девушкам удалось не только показать свою красоту, но и продемонстрировать эрудицию, ответив на вопросы ведущих. Члены жюри, между тем, оценивали участниц по различным критериям.

Финалистки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Финалистка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Финалистки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Номинации распределились следующим образом:

"Мисс Народное голосование" - Алтыния Газизова (Семей). За девушку могли голосовать зрители, находящиеся во Дворце Республики, где и проходил финал конкурса;

"Мисс Народное голосование" Алтыния Газизова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Вице-мисс Казахстан" - Томирис Заир (Алматы);

"Вице-мисс Казахстан" Томирис Заир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Земля Казахстан" - Дильназ Тилаева (Алматы);

"Мисс Земля Казахстан" Дильназ Тилаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Вселенная Казахстан" - Диана Ташимбетова (Алматы);

"Мисс Вселенная Казахстан" Диана Ташимбетова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мисс Казахстан-2022" - Томирис Какимова (Астана).

"Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дильназ Тилаева, Томирис Какимова и Диана Ташимбетова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997766-miss-kazahstan-2022-vybrali-v-almaty-foto/