Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Мира-2024" (фото)

Победительница "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова представит Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс Мира", передает корреспондент NUR.KZ.

Финал "Мисс Мира" состоится в Мумбаи 9 марта, рассказали в дирекции конкурса "Мисс Казахстан". В нем примут участие девушки из 120 стран мира.

18 февраля Томирис улетела в Нью-Дели, где в течение трех недель будет упорно готовиться к участию в конкурсе красоты. В этом году он пройдет под лозунгом "Красота во благо".

На международной сцене Томирис предстанет в нарядах от сразу нескольких дизайнеров - Азамата Аргимбаева, Айжан Бегасыл и Алмаза Аскари, рассказали в дирекции.

Томирис предстанет в нескольких платьях. Так, вечернее платье «Жемчужина» соткано из 15 метров натуральной органзы с подкладками из шелкового атласа и украшено тремя тысячами кристаллов Swarovski и более чем двумя тысячами натуральных жемчужин.

Национальное платье «Ханшайым» — это изящное изделие с вышивкой голубого цвета, которая подчеркивает принадлежность к флагу нашей страны. Головной убор отображает детали "Золотого человека", а саукеле выполнено из позолоченной латуни с чеканным объемным узором, в котором сочетаются современные технологии высокоточной лазерной резки металла и старинные способы работы, где гравировка и чеканка производится вручную.

Для выступления на благотворительном аукционе конкурса Томирис представит домбру казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

Напомним, Томирис Какимова завоевала корону "Мисс Казахстан" в 2022 году. В своем первом интервью она говорила о том, что ей "чуть-чуть жмет корона".