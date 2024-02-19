Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Мира-2024" (фото)
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Победительница "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова представит Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс Мира", передает корреспондент NUR.KZ.
Финал "Мисс Мира" состоится в Мумбаи 9 марта, рассказали в дирекции конкурса "Мисс Казахстан". В нем примут участие девушки из 120 стран мира.
18 февраля Томирис улетела в Нью-Дели, где в течение трех недель будет упорно готовиться к участию в конкурсе красоты. В этом году он пройдет под лозунгом "Красота во благо".
На международной сцене Томирис предстанет в нарядах от сразу нескольких дизайнеров - Азамата Аргимбаева, Айжан Бегасыл и Алмаза Аскари, рассказали в дирекции.
Томирис предстанет в нескольких платьях. Так, вечернее платье «Жемчужина» соткано из 15 метров натуральной органзы с подкладками из шелкового атласа и украшено тремя тысячами кристаллов Swarovski и более чем двумя тысячами натуральных жемчужин.
Национальное платье «Ханшайым» — это изящное изделие с вышивкой голубого цвета, которая подчеркивает принадлежность к флагу нашей страны. Головной убор отображает детали "Золотого человека", а саукеле выполнено из позолоченной латуни с чеканным объемным узором, в котором сочетаются современные технологии высокоточной лазерной резки металла и старинные способы работы, где гравировка и чеканка производится вручную.
Для выступления на благотворительном аукционе конкурса Томирис представит домбру казахстанского певца Димаша Кудайбергена.
Напомним, Томирис Какимова завоевала корону "Мисс Казахстан" в 2022 году. В своем первом интервью она говорила о том, что ей "чуть-чуть жмет корона".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061713-kto-predstavit-kazahstan-na-konkurse-miss-mira-2024-foto/