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"Завораживает": Асель Сагатова очаровала новыми необычными кадрами из Исландии

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова продолжает делиться завораживающими кадрами со своей поездки в Исландию. Новый пост кинозвезды в Instagram собрал массу откликов, передает NUR.KZ.

Вулканические пески, острые скалы - Сагатова не перестает удивлять красотами скандинавских видов. В новом посте она порассуждала о чудесах природы.

"Как ничтожен человек перед величием, вечностью и красотой природы! Отсюда чем больше он познает мир, тем яснее осознает свою ограниченность и малость перед ее тайнами, именно так просыпается еще большее любопытство - тяга к жизни. А если есть готовность учиться, то найдется и учитель", - рассказала Сагатова.

"Космос", "Незабываемые ощущения", "Завораживает", "Супер! Спасибо, что показали", "Интересно следить за Вами", - написали восхищенные фанаты.

Ранее мы писали, что Асель Сагатова полетела в Исландию, чтобы осуществить свою давнюю мечту и увидеть северное сияние. Позже кинозвезда неоднократно делилась атмосферными кадрами на фоне природы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166777-zavorazhivaet-asel-sagatova-ocharovala-novymi-neobychnymi-kadrami-iz-islandii/

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