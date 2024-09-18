"Не простудись": Асель Сагатова очаровала атмосферными кадрами из Исландии

Казахстанская актриса Асель Сагатова, улетевшая в Исландию, показала в своем Instagram-аккаунте зрелищные кадры природы скандинавской страны - видео оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Накануне кинозвезда рассказала, что прилетев в Исландию, ей удалось исполнить давнюю мечту - Асель своими глазами увидела северное сияние. Теперь актриса продолжает свое увлекательное путешествие по скандинавскому государству.

В соцсети она опубликовала видео, на котором можно увидеть ее на фоне красот местной природы в теплом зимнем аутфите.

"Привет всем из Исландии", - подписала публикацию Сагатова.

"Огонь", "Исландия - это круто", "Страна снега", "Не простудись, пожалуйста - тебя ждут на родине", - написали поклонники в комментариях.

Недавно мы писали, что Асель Сагатова очаровала Казнет стильными образами.