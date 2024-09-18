"Не простудись": Асель Сагатова очаровала атмосферными кадрами из Исландии
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, улетевшая в Исландию, показала в своем Instagram-аккаунте зрелищные кадры природы скандинавской страны - видео оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.
Накануне кинозвезда рассказала, что прилетев в Исландию, ей удалось исполнить давнюю мечту - Асель своими глазами увидела северное сияние. Теперь актриса продолжает свое увлекательное путешествие по скандинавскому государству.
В соцсети она опубликовала видео, на котором можно увидеть ее на фоне красот местной природы в теплом зимнем аутфите.
"Привет всем из Исландии", - подписала публикацию Сагатова.
"Огонь", "Исландия - это круто", "Страна снега", "Не простудись, пожалуйста - тебя ждут на родине", - написали поклонники в комментариях.
Недавно мы писали, что Асель Сагатова очаровала Казнет стильными образами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162991-ne-prostudis-asel-sagatova-ocharovala-atmosfernymi-kadrami-iz-islandii/