Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не простудись": Асель Сагатова очаровала атмосферными кадрами из Исландии

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, улетевшая в Исландию, показала в своем Instagram-аккаунте зрелищные кадры природы скандинавской страны - видео оценили ее фанаты, передает NUR.KZ.

Накануне кинозвезда рассказала, что прилетев в Исландию, ей удалось исполнить давнюю мечту - Асель своими глазами увидела северное сияние. Теперь актриса продолжает свое увлекательное путешествие по скандинавскому государству.

В соцсети она опубликовала видео, на котором можно увидеть ее на фоне красот местной природы в теплом зимнем аутфите.

"Привет всем из Исландии", - подписала публикацию Сагатова.

"Огонь", "Исландия - это круто", "Страна снега", "Не простудись, пожалуйста - тебя ждут на родине", - написали поклонники в комментариях.

Недавно мы писали, что Асель Сагатова очаровала Казнет стильными образами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162991-ne-prostudis-asel-sagatova-ocharovala-atmosfernymi-kadrami-iz-islandii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie