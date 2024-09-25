Улетевшая в Исландию Асель Сагатова заворожила захватывающим дух видео
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Асель Сагатова, которая сейчас находится в Исландии, поделилась с поклонниками новым захватывающим видео на фоне местной природы. Кинозвезда поделилась впечатлениями о стране, передает NUR.KZ.
Величественные водопады и ледяные реки, черные лавовые скалы и гладкие зеленые поля - Асель попыталась передать атмосферу и суровую красоту Исландии через Instagram-видео. Казахстанская актриса поделилась впечатлениями о скандинавской стране.
"Когда мы видим новые горизонты, мы расширяем границы не только на карте, но и в собственном сознании. Исландия прекрасна своей первозданностью природы", - поделилась впечатлениями Сагатова.
Ранее мы писали, что Асель Сагатова полетела в Исландию, чтобы осуществить свою давнюю мечту и увидеть северное сияние. Позже кинозвезда делилась атмосферными кадрами на фоне природы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165604-uletevshaya-v-islandiyu-asel-sagatova-zavorozhila-zahvatyvayushchim-duh-video/
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