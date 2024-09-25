Улетевшая в Исландию Асель Сагатова заворожила захватывающим дух видео

Асель Сагатова, которая сейчас находится в Исландии, поделилась с поклонниками новым захватывающим видео на фоне местной природы. Кинозвезда поделилась впечатлениями о стране, передает NUR.KZ.

Величественные водопады и ледяные реки, черные лавовые скалы и гладкие зеленые поля - Асель попыталась передать атмосферу и суровую красоту Исландии через Instagram-видео. Казахстанская актриса поделилась впечатлениями о скандинавской стране.

"Когда мы видим новые горизонты, мы расширяем границы не только на карте, но и в собственном сознании. Исландия прекрасна своей первозданностью природы", - поделилась впечатлениями Сагатова.

Ранее мы писали, что Асель Сагатова полетела в Исландию, чтобы осуществить свою давнюю мечту и увидеть северное сияние. Позже кинозвезда делилась атмосферными кадрами на фоне природы.