Баян Алагузова рассказала, на кого похожа ее третья дочь Алиса (фото)

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова рассказала, на кого похожа ее третья дочь Алиса. Она также разместила фото маленькой Алисы с ее папой в Instagram, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова показала трогательное фото мужа с маленькой дочерью. На снимке Турсен Алагузов нежно держит девочку на руках.

"Алиса с папой", - прокомментировала фото продюсер.

В следующем сторис Баян Алагузова показала дочь Айару. Мы писали, что девушка недавно улетела в Калифорнию на учебу.

"Моя доченька Айару. Кстати, Алиса очень на нее похожа", - заявила счастливая мама.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Напомним, в начале августа стало известно, что Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь Алиса. Через 15 дней на свет появилась четвертая дочь Алагузовой - Алма.