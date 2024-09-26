Баян Алагузова рассказала, на кого похожа ее третья дочь Алиса (фото)
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова рассказала, на кого похожа ее третья дочь Алиса. Она также разместила фото маленькой Алисы с ее папой в Instagram, передает NUR.KZ.
Баян Алагузова показала трогательное фото мужа с маленькой дочерью. На снимке Турсен Алагузов нежно держит девочку на руках.
"Алиса с папой", - прокомментировала фото продюсер.
В следующем сторис Баян Алагузова показала дочь Айару. Мы писали, что девушка недавно улетела в Калифорнию на учебу.
"Моя доченька Айару. Кстати, Алиса очень на нее похожа", - заявила счастливая мама.
Напомним, в начале августа стало известно, что Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь Алиса. Через 15 дней на свет появилась четвертая дочь Алагузовой - Алма.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166186-bayan-alaguzova-rasskazala-na-kogo-pohozha-ee-tretya-doch-alisa-foto/
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