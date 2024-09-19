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Эзотерика

Улетевшая в США Айару Бакытбек поделилась солнечными фото из Калифорнии

Опубликовано:

Айару Бакытбек
Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

20-летняя дочь Баян Алагузовой Айару поделилась кадрами из США, куда недавно улетела на учебу. Подписчики отметили, что у девушки особенная красота, передает NUR.KZ.

Айару отметила локацию - это Калифорния. На фото она запечатлелась в черной майке, джинсах и солнцезащитных очках. В карусели дочь Баян Алагузовой поделилась великолепными видами.

Подписчики, а у их у девушки около 700 тысяч в Instagram, отметили, что у продюсера красивые дочери.

"У Баян дочки - огонь", "У этой девушки есть какая-то притягательность, теплота", "Она красавица необыкновенная", "Эта девочка очень спокойная, воспитанная, похожа не на дочь, а на сестренку Баян Алагузовой", "Настоящая казахская красавица", "Милашка", - отметили пользователи соцсети в комментариях под постом Айару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163501-uletevshaya-v-ssha-ayaru-bakytbek-podelilas-solnechnymi-foto-iz-kalifornii/

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