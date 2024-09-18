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"Я очень ждал девочку": Авербух рассказал о позднем отцовстве и будущей профессии дочери

Опубликовано:

Илья Авербух и Лиза Арзамасова с дочерью
Илья Авербух и Лиза Арзамасова с дочерью. Фото: instagram.com/averbukhofficial

50-летний российский фигурист Илья Авербух в интервью Роману Костомарову в RuTube-шоу "По душам" рассказал, кем мечтает видеть свою дочь, которая родилась чуть больше месяца назад, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом Лиза Арзамасова и Илья Авербух снова стали родителями - у них родилась дочь Лия. Фигурист устроил жене и новорожденной дочери незабываемую выписку из роддома. А недавно Арзамасова и Авербух с детьми отметили важную дату.

Авербух рассказал в интервью подробности своего позднего отцовства.

"Я очень ждал дочь, я очень хотел девочку", - признался он.

Его сын Лев стал старшим братом, однако мальчик порой показывает характер, ревнуя родителей к сестренке.

"Мы сейчас так сфокусировались с Лизой, говорим ему :"У тебя в жизни ничего не поменялось. Ты лучший среди мальчиков, просто появилась еще лучшая среди девочек", - рассказал фигурист.

С появлением дочери он стал бегать, чтобы сохранить отличную физическую форму.

Фигурист признался, что уже определился с будущей профессией дочери. Он ждет от девочки успехов на льду и участия в Олимпиаде.

"У меня идея фикс - поставить ее на коньки. Продавливаю с Лизой эту идею аккуратно. Мне надо протянуть до 75, ей тогда будет 24, уже будет на Олимпиаде выступать", - поделился он своими мыслями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162736-ya-ochen-zhdal-devochku-averbuh-rasskazal-o-pozdnem-otcovstve-i-budushchey-professii-docheri/

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